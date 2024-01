Sketche, Sprüche, Memes: Youngster mischen DHB-Team auf

Anzeige

Der Jugendstil bei Deutschlands Handballern hat auch seine Tücken - zumindest für die älteren unter den DHB-Männern. "Manche Sachen verstehe ich nicht immer sofort, so ein paar Sprüche oder Memes aus dem Internet, da muss ich nachfragen, da müssen sie mich abholen", sagte Linksaußen Rune Dahmke mit Blick auf die zahlreichen Youngster unter seinen Teamkollegen lachend, dabei sei er mit seinen 30 Jahren ja auch noch nicht "so alt. Ich habe ja auch ein Handy."

Bundestrainer Alfred Gislason hat für die Heim-EM in Justus Fischer, David Späth, Renars Uscins, Martin Hanne und Nils Lichtlein fünf Turnierdebütanten in seinen Kader berufen. Mit Ausnahme von Lichtlein schnupperte das Quintett beim Auftakt gegen die Schweiz (27:14) bereits Turnierluft.

"Es ist wichtig, dass alle im Turnier ankommen. Das Team gibt uns nicht das Gefühl, dass wir die jungen Spieler sind, sondern wir sind ein Teil des Teams und wir sind wichtig, wie jeder andere", sagte Späth, einer von vier U21-Weltmeistern im Team.

Der frische Wind durch die Grünschnäbel ist auch neben dem Feld spürbar - und sorgt für lustige Momente. "David Späth und Justus Fischer zusammen, das ist brutal, was die da abziehen. Die können teilweise ganze Sketche aus dem Internet komplett zitieren in perfekter Absprache", witzelte Dahmke und ergänzte ernst: "Aber man merkt auch, dass die bereit sind, wenn es drauf ankommt, uns wirklich zu helfen. Die sind nicht nur hier um Erfahrung zu sammeln."

Das zweite EM-Vorrundenspiel gegen Nordmazedonien bietet Gislason wohl eine gute Chance, seiner zweiten Reihe weitere Spielzeit zu geben. Die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) geht am Sonntag (20.30 Uhr/ZDF und Dyn) in Berlin als klarer Favorit in die Partie. Bei einem Sieg winkt vorzeitig das Hauptrunden-Ticket. Der Vorrundenabschluss folgt am Dienstag, ebenfalls in der Hauptstadt, gegen Rekordweltmeister Frankreich.