Sportwetten: Deutsche Handballer Favorit beim EM-Auftakt

Beim Auftakt in die Heim-EM vor einer Weltrekordkulisse von 50.000 Zuschauern ist die deutsche Handball-Nationalmannschaft gegen die Schweiz klar favorisiert. Die Quote für einen Erfolg des DHB-Teams beläuft sich am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Dyn) im Düsseldorfer Fußballstadion auf 1,19. Für einen Überraschungssieg der Eidgenossen zahlt Sportwettenanbieter bwin das 6,00-Fache des Einsatzes zurück.

Turnierfavorit ist die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason allerdings nicht. Mit einer Titel-Quote von 9,00 liegt Deutschland deutlich hinter Topfavorit Dänemark (2,10) auf Platz fünf. Schweden, Frankreich (beide 5,50) und Spanien (7,00) komplettieren die Liste der heißesten Anwärter auf die Europameisterschaft.