Sportwetten: DHB-Auswahl Favorit gegen Ungarn

Anzeige

Die deutschen Handballer sind zuversichtlich, dass es trotz der ernüchternden Vorstellung gegen Österreich mit dem Halbfinale bei der Heim-EM klappt. Voraussetzung dafür ist ein Sieg am Montag (20.30 Uhr/ZDF und Dyn) gegen Ungarn und eine Niederlage der Österreicher gegen Frankreich. Für Sportwettenanbieter bwin der wahrscheinlichste Ausgang am vorletzten Spieltag der Hauptrunde in Köln.

Deutschland geht mit einer Siegquote von 1,55 als Favorit ins Duell mit Ungarn (3,30). Österreich (5,75) ist klarer Außenseiter gegen Rekordweltmeister Frankreich (1,25), der bislang im Turnierverlauf noch ungeschlagen ist, in der Vorrunde aber überraschend einen Punkt gegen die Schweiz verlor.