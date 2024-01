Sportwetten: DHB-Auswahl gegen Kroatien Favorit

Anzeige

Die deutschen Handballer gehen als klarer Favorit in das letzte Hauptrundenspiel der Heim-EM. Sportwettenanbieter bwin zahlt bei einem Sieg gegen die in der Zwischenrunde bislang sieglosen Kroaten am Mittwoch (20.30 Uhr/ARD und Dyn) das 1,22-Fache des Einsatzes zurück. Ein Sieg der Kroaten ist dagegen mit der Quote 5,50 notiert.

Mit einem Sieg stünde die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason sicher im Halbfinale. Theoretisch könnte auch ein Unentschieden (Quote 14,00) und sogar eine Niederlage reichen.