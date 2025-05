Trotz Niederlage: Hanning löst EM-Ticket mit Italien

Bob Hanning hat mit Italiens Handballern das Ticket für die Europameisterschaft 2026 gelöst. Die Azzurri verloren ihr Auswärtsspiel in Serbien zwar 24:28 (15:15) und verpassten in Qualifikationsgruppe 4 damit Rang zwei. Die Italiener sicherten sich aber als einer von vier Gruppendritten die erst zweite EM-Teilnahme nach 1998.

Mikael Helmersson war mit sieben Toren der beste Schütze für Hannings Team. Am Donnerstag hatte Italien beim 29:33 gegen Spanien die erste Niederlage in der Amtszeit des Geschäftsführers der Füchse Berlin kassiert. Die EM findet vom 15. Januar bis 1. Februar 2026 in Dänemark, Schweden und Norwegen statt.

Italien hatte mit dem historischen Hauptrundeneinzug bei der Weltmeisterschaft zu Jahresbeginn für Furore gesorgt. Nach dem Turnier übernahm Hanning von Riccardo Trillini das Amt des Coaches. Für den 57-Jährigen ist es die erste Station als Nationaltrainer. Bei den ersten Spielen unter seiner Regie hatte Italien zwei Siege gegen Lettland geholt.

Neben Italien sicherte am Sonntagabend unter anderem die Schweiz mit Ex-Bundesliga-Star Andy Schmid als Coach ihre EM-Teilnahme - ebenfalls als Gruppendritter. Die Eidgenossen verloren in der deutschen Gruppe 33:34 (18:18) gegen Nachbar Österreich, der die Quali damit auf Rang zwei hinter dem DHB-Team abschloss. Die EM-Auslosung findet am Donnerstag im dänischen Herning statt. - Das 24-köpfige Teilnehmerfeld der EM 2026:

Frankreich (Europameister), Dänemark, Schweden, Norwegen (alle Gastgeber), Slowenien, Ungarn, Island, Spanien, Kroatien, Färöer, Deutschland, Portugal (alle als Gruppensieger), Nordmazedonien, Montenegro, Georgien, Serbien, Tschechien, Niederlande, Österreich, Polen (alle als Gruppenzweite), Rumänien, Italien, Schweiz, Ukraine (alle als Gruppendritte)