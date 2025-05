European League: Kiel schlägt Melsungen im Spiel um Platz drei

Der THW Kiel hat sich in einem deutschen Duell den dritten Platz in der European League gesichert. Gegen die MT Melsungen setzte sich der Rekordmeister beim Final Four in Hamburg in einer Neuauflage des DHB-Pokalfinals von vor wenigen Wochen 37:31 (18:18) durch und feierte im bereits sechsten Aufeinandertreffen der Saison den dritten Sieg gegen die Nordhessen.

Der Däne Emil Wernsdorf Madsen war am Sonntag mit zwölf Toren der beste Werfer für die Mannschaft von Trainer Filip Jicha, die sich nach einer umkämpften ersten Hälfte nach der Pause entscheidend absetzte. Aufseiten der Melsunger erhielt wie schon in den vergangenen Wochen der 44 Jahre alte Routinier Carsten Lichtlein, eigentlich Torwart-Trainer des Klubs, im kleinen Finale reichlich Spielzeit, konnte die Niederlage aber nicht abwenden.

Die MT verpasste damit eine Medaille auf internationaler Bühne. Nach der Finalniederlage im DHB-Pokal im April (23:28) und nun Platz vier in Europa bleibt der Mannschaft von Trainer Roberto García Parrondo noch die Chance, in der Bundesliga den ersten Titel der Vereinsgeschichte zu gewinnen. Die Melsunger sind vier Spieltage vor Saisonende punktgleich mit Spitzenreiter Füchse Berlin, am Donnerstag (20.00 Uhr/Dyn) treffen die beiden Spitzenteams in Berlin direkt aufeinander.

Im Halbfinale am Samstag hatte sich Melsungen dem Titelverteidiger SG Flensburg-Handewitt nach Verlängerung mit 34:35 geschlagen geben müssen. Kiel unterlag im Anschluss dem französischen Pokalsieger Montpellier HB mit 31:32 – damit blieb ein deutsches Endspiel aus. Flensburg trifft im Finale am Sonntag (18.00 Uhr/Dyn) auf Montpellier.