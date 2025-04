European League: Kiel spielt um deutsches Finale

Der THW Kiel kann beim Finalturnier der European League im Handball für ein deutsches Endspiel sorgen. Die Zebras treffen im Halbfinale am 24. Mai in Hamburg auf Montpellier Handball. Den zweiten Teilnehmer für das Titelmatch am 25. Mai ermitteln die MT Melsungen und die SG Flensburg-Handewitt. Dies ergab die Auslosung am Mittwoch in Wien.