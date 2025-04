European League: Melsungen jubelt spät

Die MT Melsungen hat im deutschen Duell dank einer Schlussoffensive noch den Sprung ins Viertelfinale der European League geschafft. Das Team von Roberto Garcia Parrondo setzte sich in einem intensiven Play-off-Rückspiel mit 29:25 (14:13) gegen den Handball-Ligakonkurrenten VfL Gummersbach durch.

Gummersbach, das wegen einer "akuten Infektion" auf Nationalspieler und Kapitän Julian Köster verzichten musste, hatte im Hinspiel noch mit 29:26 (15:13) die Oberhand behalten. Den Drei-Tore-Vorsprung konnte der Tabellensiebte jedoch nicht ins Ziel bringen.

Am Dienstagabend gestaltete sich die Partie zunächst über weite Strecken ausgeglichen. Erst zur Hälfte des zweiten Durchgangs wackelte die Gummersbacher Führung aus dem Hinspiel dann plötzlich, der Ligazweite aus Hessen konnte sich in heimischer Halle erstmalig mit drei Toren absetzten. In Folge entwickelte sich ein nervenaufreibendes Spiel, wenige Minuten vor Schluss baute Melsungen den Vorsprung sogar auf fünf Tore aus. Nationalspieler Timo Kastening überzeugte mit sieben Treffern.

Im Viertelfinale trifft Melsungen nun auf den baskischen Klub Bidasoa Irun.