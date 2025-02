European League: MT und THW mit Remis - Flensburg siegt

Bundesliga-Tabellenführer gegen Handball-Rekordmeister - und kein Sieger: Die MT Melsungen und der THW Kiel haben sich zum Auftakt der Hauptrundenspiele in der European League in einem Krimi mit 26:26 (14:13) getrennt und führen die Tabelle in Gruppe III punktgleich (5:1) an. In einem weiteren deutsch-deutschen Duell in Gruppe IV siegte Titelverteidiger SG Flensburg-Handewitt beim VfL Gummersbach mit 36:31 (18:19).

In Kassel rettete Melsungens 1,69 m großer Mittelmann Eric Balenciaga mit seinem einzigen Tor Sekunden vor Spielende das Remis, Topscorer der engen Partie war Kiels schwedischer Rückraumspieler Eric Johansson (8).

Nationalmannschaftskapitän Johannes Golla war mit zehn Treffern der erfolgreichste Werfer der Flensburger, sein DHB-Teamkollege Julian Köster war für Gummersbach siebenmal erfolgreich. Bereits am Samstag hat der VfL die Chance zur Revanche: In der Liga treffen beide Klubs in Flensburg wieder aufeinander. In der European League ist die SG mit 6:0 Punkten makellos, Gummersbach steht bei 2:4 Zählern, hat aber weiter alle Chancen.

Die Sieger der vier Vierergruppen erreichen direkt das Viertelfinale, die Teams auf den Rängen zwei und drei der Hauptrunde ermitteln in einem Play-off die weiteren Teilnehmer an der Runde der besten acht. Das Finalturnier findet Ende Mai in Hamburg statt.