European League: Reichert überragend - THC im Finale

Dank Johanna Reichert greifen die Handballerinnen des Thüringer HC nach ihrem ersten Europapokalsieg. Angeführt von der Österreicherin setzte sich der siebenmalige Meister beim Final Four der European League in Graz im Halbfinale mit 35:29 (21:15) gegen das französische Spitzenteam JDA Bourgogne Dijon durch und kämpft gegen Ikast HB am Sonntag um den Titel. Die Däninnen hatten Stunden zuvor durch ein 28:18 (16:6) über die HSG Blomberg-Lippe ein deutsches Finale verhindert.

Der THC um die bärenstarke Reichert, beste Werferin des Wettbewerbs und beste Werferin des Spiels (16 Tore), dominierte im ersten Turnierspiel in der ersten Halbzeit. Nach der Pause blieb der Vorsprung stabil, Dijon fand keine Mittel und spielt am Sonntag (15.00 Uhr) gegen den Final-Four-Debütanten Blomberg-Lippe um Platz drei.

Die Thüringerinnen haben dagegen ab 18.00 Uhr (DF1, Dyn und DAZN) die Chance, sich zum Europapokalsieger zu krönen. Als bislang einzige deutsche Mannschaft hatte 2022 die SG BBM Bietigheim den "kleinen Europacup" gewinnen können.

Blomberg-Lippe geriet gleich zu Spielbeginn in Rückstand und konnte zu keinem Zeitpunkt wenigstens vorübergehend in Führung gehen. Entsprechend war die Entscheidung bereits nach dem ersten Durchgang gefallen. Erfolgreichste Werferin in der Mannschaft von Trainer Steffen Birkner war Alexia Hauf mit fünf Treffern.