Frauenhandball: Deutsches Europacup-Finale geplatzt

Die Hoffnungen auf ein deutsches Finale bei der European-League-Endrunde der Handballerinnen in Graz sind früh geplatzt. Der Bundesliga-Dritte HSG Blomberg-Lippe verlor zum Turnierauftakt gegen den früheren dänischen Titelträger Ikast HB mit 18:28 (6:16).

Nach dem Aus für den Final-Four-Debütanten hat aus der Bundesliga am Samstagabend (18.00 Uhr) in Österreich der Thüringer HC die Chance auf den Einzug ins Endspiel am Sonntag (18.00 Uhr/beide DF1, Dyn und DAZN). Der THC trifft im zweiten Halbfinale auf das französische Spitzenteam JDA Bourgogne Dijon. Als bislang einzige Mannschaft aus Deutschland hatte 2022 die SG BBM Bietigheim den "kleinen Europacup" gewinnen können.

Blomberg-Lippe war gegen Ikast chancenlos. Die Mannschaft von Trainer Steffen Birkner geriet gleich zu Spielbeginn in Rückstand und konnte zu keinem Zeitpunkt wenigstens vorübergehend in Führung gehen. Entsprechend war die Entscheidung für die Däninnen bereits nach dem ersten Durchgang gefallen. Erfolgreichste Werferin in Birkners Mannschaft, für die am Sonntag (15.00 Uhr) das Spiel um Platz drei auf dem Programm steht, war Alexia Hauf mit fünf Treffern.