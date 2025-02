Handball: Deutsche Showdowns in der European League

Für Handball-Bundesligist MT Melsungen hat eine entscheidende Woche mit einem Dämpfer begonnen. In der European League kamen die Nordhessen nicht über ein 26:26 (15:16) in der vorletzten Hauptrundenpartie gegen Vojvodina Novi Sad hinaus. Damit gab der Bundesliga-Spitzenreiter die Tabellenführung in der Hauptrundengruppe III an den THW Kiel ab. Der deutsche Rekordmeister gewann seine Partie gegen den FC Porto 35:30 (17:15).

Am Dienstag (ab 18.45 Uhr) kommt es nun gleich zu zwei spannenden deutschen Duellen um den direkten Einzug ins Viertelfinale der European League. Kiel und Melsungen kämpfen ebenso wie die SG Flensburg-Handewitt und der VfL Gummersbach in Gruppe IV um die Spitzenposition. Vor Melsungen und Flensburg liegt zudem eine Hammer-Woche: Am Samstag (19.00 Uhr) treffen beide Teams im Top-Spiel der Bundesliga aufeinander ehe die Entscheidungen in Europa anstehen.

Flensburg hatte es verpasst, eine Drei-Tore-Führung über die Ziellinie zu bringen. Bei Fenix Toulouse kamen die Fördestädter nicht über ein 35:35 (19:17) hinaus. Gummersbach sicherte sich im Parallelspiel mit einem 33:27 (16:16)-Sieg gegen den ungarischen Vertreter Tatabanya KC bereits den Einzug in die Play-offs. Flensburg steht derzeit mit acht Punkten an der Spitze, der VfL mit sechs auf dem zweiten Rang, vor den punktgleichen Franzosen aus Toulouse.

Die Sieger der vier Vierergruppen erreichen direkt das Viertelfinale, die Teams auf den Rängen zwei und drei der Hauptrunde ermitteln in einem Play-off die weiteren Teilnehmer an der Runde der besten acht. Das Finalturnier findet Ende Mai in Hamburg statt.