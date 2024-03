Handball: Flensburg macht Viertelfinaleinzug klar

Anzeige

Die SG Flensburg-Handewitt hat das entscheidende Gruppenspiel beim BSV Bjerringbro/Silkeborg in der European League deutlich gewonnen und steht bereits im Viertelfinale. Die Norddeutschen feierten nach starker zweiter Halbzeit ein 45:26 (19:17), durch den Sieg in Dänemark sicherte sich die SG Platz eins der Gruppe III. Garanten für den Erfolg der SG waren Emil Jakobsen und Lasse Möller mit je neun Toren sowie Kevin Möller mit 48 Prozent gehaltenen Bällen.

Auch Bundesliga-Tabellenführer Füchse Berlin gewann sein Spiel gegen CSM Constanta aus Rumänien. Nach einer holprigen ersten Hälfte und dem daraus resultierenden Pausenrückstand (16:19) kämpften sich die Füchse zurück und erarbeiteten sich einen 35:31-Erfolg. Bester Torschütze war der dänische Rückraumspieler Lasse Andersson mit starken 15 Treffern. Schon vor dem Anwurf stand fest, dass die Berliner den zweiten Platz in Gruppe IV belegen werden. In den Play-offs gegen die Kadetten Schaffhausen (Schweiz) können sie sich für das Viertelfinale qualifizieren.

Die Rhein-Neckar Löwen kamen gegen den bereits ausgeschiedenen polnischen Vertreter Gornik Zabrze zu einem souveränen Erfolg. Am Ende stand es 27:23 (10:8). Bester Torschütze der Löwen war Niclas Kirkelokke (neun Tore) vor dem deutschen Nationalspieler Juri Knorr (sechs). Durch den zweiten Platz in Gruppe I spielen die Löwen ebenfalls in den Play-Offs, Gegner ist RK Nasice aus Kroatien.

Im anderen Spiel der Gruppe I hatte die TSV Hannover-Burgdorf gegen den bereits feststehenden Gruppensieger HC Nantes das Nachsehen. Die Niedersachsen führten zur Pause knapp (15:13), doch die Franzosen drehten in der zweiten Halbzeit auf und gewannen deutlich mit 33:26. Adam Nyfjäll war mit sechs Toren bester Hannoveraner Schütze. Als Tabellendritter trifft der TSV in den Play-offs auf IK Sävehof aus Schweden.