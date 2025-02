Nach HBL-Dämpfer: Melsungen in Europa auf Kurs

Die MT Melsungen hat zwei Tage nach dem Dämpfer in der Handball-Bundesliga auf internationaler Bühne zurück die Erfolgsspur gefunden. Die Nordhessen gewannen in der European League ihre Hauptrundenpartie bei Vojvodina Novi Sad 36:29 (18:17) und liefern sich mit dem punktgleichen THW Kiel, der parallel dank einer starken zweiten Hälfte 32:22 (14:12) gegen den FC Porto gewann, unverändert ein Duell um den Sieg in Gruppe III und den damit verbundenen direkten Viertelfinaleinzug.

Nationalspieler Timo Kastening (7 Tore) erzielte am Dienstagabend die meisten Treffer für den Bundesliga-Tabellenführer, der am Sonntag im HBL-Topspiel gegen den deutschen Meister SC Magdeburg (28:29) die erste Niederlage nach zuvor sieben Siegen in Folge kassiert hatte. Für den THW war vor dem eigenen Publikum in Kiel Elias Ellefsen a Skipagötu (6 Tore) am erfolgreichsten. Zwei Hauptrundenspieltage, darunter das direkte Duell der beiden HBL-Topteams am 4. März (20.45 Uhr), stehen noch aus.

Der SG Flensburg Handewitt hatten zuvor beim 34:34 (19:18) gegen Fenix Toulouse auch neun Tore ihres besten SG-Werfers Simon Pytlick nicht gereicht, um den ersten Punktverlust im laufenden Wettbewerb abzuwenden. In einem temporeichen Spiel parierte Pytlicks dänischer Landsmann und Weltmeister Kevin Möller bei abgelaufener Uhr einen Freiwurf der Gäste und sicherte zumindest den Punkt.

Die SG bleibt mit 7:1 Punkten an der Spitze der Hauptrundengruppe IV. In der kommenden Woche steht am Dienstag (18.45 Uhr/DAZN) das Rückspiel in Südfrankreich an. Auf Rang drei rangiert mit 4:4 Zählern der VfL Gummersbach. Der Traditionsklub hatte durch ein 44:29 (23:13) beim Tatabanya KC in Ungarn, wo vor 46 Jahren Vereinsikone und 1978er-Weltmeister Joachim "Jo" Deckarm in einem Europapokalspiel des VfL schwer verunglückt und für 131 Tage ins Koma gefallen war, keinerlei Probleme.

Die Sieger der vier Vierergruppen ziehen direkt ins Viertelfinale ein, die zweit- und drittplatzierten Mannschaften können über Play-offs das Ticket für die Runde der letzten acht lösen.