Vor 9305 Fans: BVB-Handballerinnen feiern Sieg im Gruppenfinale

Mit lautstarker Unterstützung haben die Handballerinnen von Borussia Dortmund ihr abschließendes Gruppenspiel in der European League für sich entschieden. Vor 9305 Fans in der Westfalenhalle gewann der BVB mit 29:28 (19:14) gegen die Norwegerinnen von Sola HK und feierte einen gelungenen Abschied aus dem internationalen Geschäft. Seit der Vorwoche stand das Ausscheiden fest.

Das Gruppenfinale stand dennoch unter dem Motto "Alle in die Halle". In der Halbzeit spielte die Tischtennis-Abteilung, am Abend treffen im benachbarten Signal Iduna Park die Dortmunder Fußballer in der Bundesliga auf Union Berlin (18.30 Uhr/Sky).

Zuletzt hatten die Handballerinnen 27:32 gegen den rumänischen Vertreter Ramnicu Valcea verloren und damit ihre Chancen auf das Viertelfinale des zweitwichtigsten europäischen Wettbewerbs verspielt. Von der sportlich unbedeutenden Konstellation war auf den Rängen und auf der Platte wenig zu spüren, Malin Holta von den Gästen wurde mit acht Treffern beste Werferin. Für Dortmund trafen Déborah Lassource und Dana Bleckmann jeweils sieben Mal.

Hinter Ramnicu und Ikast HB aus Dänemark schließt Dortmund die Gruppe B mit zwei Siegen auf Platz drei ab. In Gruppe A kämpft der Thüringer HC am Samstagnachmittag (16.00 Uhr) gegen CB Elche aus Spanien noch um das Ticket für das Viertelfinale.