15 Treffer: Magdeburg siegt dank Magnusson-Gala

Vizemeister SC Magdeburg ist dank einer 15-Tore-Gala seines Isländers Omar Ingi Magnusson mit einem souveränen Sieg in die Saison der Handball-Bundesliga gestartet, der Vorjahresdritte MT Melsungen hat hingegen sein erstes Spiel verloren. Champions-League-Sieger Magdeburg setzte sich am Freitag beim TBV Lemgo-Lippe 33:29 (14:9) durch und hinterließ dabei phasenweise einen ganz starken Eindruck.

Melsungen unterlag in eigener Halle den Rhein-Neckar Löwen 27:29 (14:13). Gegen die Löwen hatte die MT auch in der vergangenen Saison die erste Niederlage kassiert, damals am dritten Spieltag.

Magdeburgs Star Magnusson war für Lemgo nie zu stoppen und traf fast nach Belieben. Nur drei Fehlwürfe leistete sich der 28-Jährige. Weil der SCM in der Schlussphase nicht mehr allzu konsequent verteidigte, gelang Lemgo noch Schadensbegrenzung.

In Kassel zogen die Löwen in der zweiten Halbzeit von 20:20 auf 24:20 davon. Danach fing sich Melsungen wieder, lief aber vergeblich dem Rückstand hinterher. Haukur Thrastarson feierte mit sieben Treffern als bester Werfer ein starkes Bundesliga-Debüt für die Gäste. Bei Melsungen war Florian Drosten sechsmal erfolgreich.