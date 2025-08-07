Ab 2026: HSV Hamburg holt Nachwuchs-Ass Schmidt

Handball-Bundesligist HSV Hamburg hat sich ab 2026 eines der größten deutschen Talente gesichert: Junioren-Nationalspieler Jan Schmidt wechselt nach der kommenden Spielzeit vom Zweitligisten TSV Bayer Dormagen in die Hansestadt und erhält einen Vertrag bis 2029. Der 20 Jahre alte Kreisläufer hatte zuletzt mit der deutschen Mannschaft Platz fünf bei der U21-WM belegt.

"Jan Schmidt ist durch seine Historie in der Jugend- und Junioren-Nationalmannschaft schon länger auf unserem Radar. Deshalb haben wir die Verpflichtung bewusst frühzeitig fixiert", sagte HSV-Sportdirektor Johannes Bitter.