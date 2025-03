Achillessehnenriss: Saison-Aus für Melsungens Mensing

Handball-Bundesligist MT Melsungen muss lange auf Rückraumspieler Aaron Mensing verzichten. Der 27-Jährige hat sich am Dienstagabend im deutschen European-League-Duell beim THW Kiel (24:35) einen Riss der Achillessehne im rechten Fuß zugezogen.

"Das ist absolut bitter und tut mir in erster Linie für Aaron sehr leid. Aber natürlich ist das auch für unsere Mannschaft ein schwerer Schlag", sagte Melsungens Sportvorstand Michael Allendorf in einer Mitteilung. Mensing war nach seiner Verletzung von Mitspielern vom Feld getragen worden.

Der 24-malige Nationalspieler Dänemarks ist bereits der siebte Ausfall des Bundesliga-Tabellenführers, er wird laut Vereinsangaben "mindestens ein halbes Jahr" fehlen. Mensing erzielte in der Bundesliga in dieser Saison in 16 Spielen 60 Tore, neben der Liga hat Überraschungsteam Melsungen auch noch in der European League und DHB-Pokal Titelchancen.