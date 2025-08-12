Auch Köster betroffen: Gummersbach beklagt drei Verletzungen

Handball-Bundesligist VfL Gummersbach hat zwei Wochen vor Saisonstart gleich drei Ausfälle zu beklagen. Die Nationalspieler Julian Köster und Miro Schluroff sowie Jugend-Nationalspieler Ole Pregler verletzten sich am Wochenende. Das teilte der Klub am Dienstag mit.

Rückraumspieler Schluroff verletzte sich im Training vor einem internationalen Vorbereitungsturnier und musste vom Mannschaftsarzt am Meniskus operiert werden. Der Verein rechnet bei ihm "mit einer Ausfallzeit von sechs Wochen".

Während des Turniers knickte zudem Olympia-Silbermedaillengewinner Julian Köster um und zog sich eine Sprunggelenksverletzung zu, Pregler erlitt einen Muskelfaserriss. "Beide MRT-Untersuchungen ergaben keine schwerwiegenden Verletzungen, so dass wir hoffen, dass beide zum Saisonstart wieder fit sind", gab der Mannschaftsarzt Entwarnung.