Dank HSV-Hilfe: Hannover verdrängt Melsungen von der Spitze

Durch seine höchste Saisonpleite hat der bisherige Spitzenreiter MT Melsungen in der Handball-Bundesliga die Tabellenführung an die TSV Hannover-Burgdorf verloren. Melsungen ging beim HSV Hamburg bei seiner fünften Liga-Niederlage mit 32:42 (17:19) unter und fiel einen Zähler hinter Hannover zurück. Die Niedersachsen eroberten den Platz an der Sonne bei den Rhein-Neckar Löwen durch ihren sechsten Sieg in den vergangenen sieben Begegnungen ohne Niederlage mit einem glücklichen 36:35 (21:16).

Melsungen konnte an der Alster zunächst noch mithalten und lag im ersten Abschnitt zwischenzeitlich sogar mit bis zu drei Toren in Führung. Doch noch vor der Pause leiteten die Hausherren die Wende ein. Nach dem Seitenwechsel überrannte der HSV die Mannschaft von MT-Trainer Roberto Garcia Parrondo oft und schraubte das Ergebnis in eine für die Hessen demütigende Höhe.

Erfolgreichster HSV-Werfer war Leif Tissier mit sieben Toren. Nikolaj Enderleit konnte Melsungens Debakel mit neun Treffer auch nicht verhindern.

Hannover nutzte Melsungens Einbruch in einem wahrhaftigen Krimi. Der Erfolg für das vorübergehend deutlich führende Team von Ex-Bundestrainer Christian Prokop stand bis zur letzten Minute auf der Kippe. Matchwinner beim siebten Auswärtssieg der Niedersachsen war der achtfache Torschütze Marius Steinhauser. Bei den Löwen verbuchte Nationalspieler Juri Knorr die gleiche Ausbeute.