Daumenverletzung: Mappes fehlt Gummersbach "acht Wochen"

Anzeige

Handball-Bundesligist VfL Gummersbach muss länger auf seinen Rückraumspieler Dominik Mappes verzichten. Wie der Klub am Dienstag mitteilte, habe sich der 29-Jährige am Freitag beim 26:23-Sieg beim TBV Lemgo "eine Bandverletzung am Daumen der Wurfhand" zugezogen und "wird etwa acht Wochen ausfallen". Mappes wurde am Dienstagvormittag erfolgreich in Köln operiert.

"Der Ausfall von Dominik ist gerade im Hinblick auf unser anstehendes Programm extrem bitter für uns. Das bedeutet, dass die Mannschaft jetzt noch enger zusammenrücken muss", sagte VfL-Geschäftsführer Christoph Schindler. Mappes erzielte für den aktuellen Tabellen-Siebten der HBL in 17 Einsätzen 47 Treffer.