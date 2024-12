DHB-Kapitän Golla wechselt 2026 von Flensburg nach Melsungen

Spektakulärer Transfer in der Handball-Bundesliga: Nationalmannschaftskapitän Johannes Golla kehrt der SG Flensburg-Handewitt nach Ablauf seines Vertrags zum Ende der Saison 2025/26 den Rücken und wechselt zum derzeitigen Tabellenführer MT Melsungen. Bei den Hessen unterschreibt Golla einen Vertrag bis 2031.

Der 27 Jahre alte Kreisläufer, der das Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft für die WM in Dänemark, Norwegen und Kroatien anführt, war 2018 von der MT in den hohen Norden gewechselt. Mit Flensburg wurde Golla gleich in seinem ersten Jahr deutscher Meister. Es folgten der Gewinn des DHB Super Cups 2019 sowie der European League 2024.

"Liebe SG-Familie, zwei Herzen schlagen in meiner Brust", teilte Golla auf der Webseite seines aktuellen Klubs mit: "Einerseits bin ich traurig, denn in den letzten Jahren habe ich den Verein ebenso wie die Stadt und viele besondere Menschen lieben gelernt. Ich fühle mich zu Hause hier, merke aber auch, dass es Zeit ist, weiterzuziehen." Bis dahin werde er "110 Prozent geben, wie immer", betonte Golla.

MT-Sportvorstand Michael Allendorf freute sich über den Transfercoup: "Wir hatten die Chance, Johannes zu verpflichten, und wir haben zugegriffen." Die Möglichkeit, sich einen Spieler dieses Formats zu angeln, "erhältst du nicht alle Tage", ergänzte er.

"Natürlich hätten wir sehr gerne mit Johannes weitergeplant", erklärte SG-Geschäftsführer Holger Glandorf: "Als Kapitän, als Spieler aber auch als Mensch ist Johannes für die SG Flensburg-Handewitt eine Identifikationsfigur. Gemeinsam haben wir viele schöne und erfolgreiche, aber auch prägende Erlebnisse gehabt, die uns für immer verbinden werden. Wir verstehen jedoch Johannes Wunsch nach einer Veränderung, die auch im Sinne seiner Familie getroffen wurde."