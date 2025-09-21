Erster Füchse-Ligasieg nach Doppelrauswurf - Kiel marschiert

Der deutsche Handball-Meister Füchse Berlin hat seinen ersten Bundesliga-Sieg nach dem Führungsbeben im Verein gefeiert. Die Füchse gewannen gegen die MT Melsungen am Sonntag 30:24 (14:13), es war zugleich der erste Liga-Erfolg unter dem neuen Trainer Nicolej Krickau. In der Champions League hatten sich die Berliner am Donnerstag bereits gegen Aalborg Handbold durchgesetzt und den ersten Schritt aus der Krise getan.

Die Füchse hatten in einem aufsehenerregenden Schritt Meistertrainer Jaron Siewert und Sportvorstand Stefan Kretzschmar entlassen. Danach setzte es in der Liga unter Krickau zwei Niederlagen. Am Sonntag aber führte der zweimalige Welthandballer Mathias Gidsel seine Mannschaft gegen Melsungen mit neun Toren zum hart erkämpften Sieg. Torhüter Dejan Milosavljev zeigte 14 Paraden.

Die Füchse haben nun drei ihrer fünf Saisonspiele gewonnen - der Tabellenführer THW Kiel baute seine perfekte Bilanz am Sonntag auf 10:0 Punkte aus. Der Pokalsieger gewann beim SC DHfK Leipzig 41:34 (23:18) und verdrängte den SC Magdeburg (9:1), der am Samstag mit einem 31:31 beim HC Erlangen den ersten Punktverlust verzeichnet hatte.

Die SG Flensburg-Handewitt schoss den Bergischen HC auswärts mit 43:33 (26:18) aus der Halle und verbesserte sich auf 8:2 Punkte, die Rhein-Neckar Löwen (6:4) hingegen unterlagen beim TSV Hannover-Burgdorf überraschend 24:28 (13:15).