Füchse Berlin: Neuer Vertrag für Nachwuchskeeper Ludwig

Bundesliga-Spitzenreiter Füchse Berlin hat Nachwuchstorhüter Lasse Ludwig mit einem Vertrag bis 2027 ausgestattet. Der 21 Jahre alte Stammtorhüter von Füchse-Kooperationspartner VfL Potsdam wird beim Hauptstadtklub, für den er dank eines Doppelspielrechts schon jetzt aufläuft, für die kommenden drei Jahre das Gespann mit Dejan Milosavljev bilden. Der russische Schlussmann Wiktor Kirejew wird die Füchse dagegen im Sommer nach zwei Jahren verlassen.

"Damit gehen wir unseren Weg konsequent weiter, den eigenen Nachwuchs in die Bundesligamannschaft zu integrieren", sagte Sportvorstand Stefan Kretzschmar. Ludwig sei ein "sehr talentierter junger Torwart, der sich das verdient hat. Wozu er in der Lage ist, hat er schon mehrfach bewiesen. Ich freue mich sehr, dass das nächste Eigengewächs den Sprung in den Profikader geschafft hat."

Ludwig kam mit 15 Jahren nach Berlin und wurde mit den Jungfüchsen zweimal Deutscher Meister in der A-Jugend. Im vergangenen Jahr gewann der Junioren-Nationalspieler mit der U21 den Weltmeistertitel. Mit dem 1. VfL Potsdam kämpft Ludwig als Zweitliga-Tabellenführer aktuell um den Bundesliga-Aufstieg, parallel kämpft er mit den Füchsen um den Gewinn des Meistertitels.

"Lasse Ludwig gibt mit seiner unaufgeregten und ruhigen Art dem Spiel und der Abwehr die nötige Sicherheit. Er ist ein absoluter Crunchtime-Spieler, der nicht nur bei seinen Auftritten bei den Füchsen, sondern auch über die letzten drei Jahre beim VfL Potsdam gezeigt hat, wozu er in der Lage ist", sagte Berlins Geschäftsführer Bob Hanning.