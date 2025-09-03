Füchse Berlin siegen trotz Kretzschmar-Unruhe

Unbeeindruckt vom anstehenden Abschied des Sportvorstands Stefan Kretzschmar hat der deutsche Handballmeister Füchse Berlin auch sein zweites Spiel in der Bundesliga gewonnen. Die Berliner siegten am Mittwochabend letztlich ungefährdet bei Frisch Auf Göppingen 32:26 (16:16). Ex-Nationalspieler Kretzschmar, der nach Spannungen mit Geschäftsführer Bob Hanning zum Saisonende ausscheidet, wollte sich im Rahmen des Spiels nicht äußern.

Den zweiten Sieg beim zweiten Auftritt fuhren auch Pokalsieger THW Kiel und Ex-Meister Rhein-Neckar Löwen ein. Die Kieler setzten sich gegen die HSG Wetzlar 34:30 (16:15) durch, die Löwen bezwangen GWD Minden 28:24 (15:12).

Leo Prantner, der in der italienischen Nationalmannschaft unter Hanning spielt, war mit neun Toren Topscorer der Berliner, die das Spiel nach dem Wechsel souverän bestimmten. Auch der deutsche Nationalspieler Tim Freihöfer (9 Treffer) und der dänische Welthandballer Mathias Gidsel (8) spielten stark.

Für die Kieler war der dänische Weltmeister Emil Wernsdorf Madsen als bester Werfer achtmal erfolgreich. Beim Sieg der Rhein-Neckar Löwen überzeugte Youngster David Móré (21) mit sechs Treffern als erfolgreichster Torschütze.