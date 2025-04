Füchse Berlin: Wiede und Freihöfer fehlen verletzt

Handball-Bundesligist Füchse Berlin hat den Einzug ins Champions-League-Viertelfinale teuer bezahlt. Wie der Klub am Freitag mitteilte, fallen die Leistungsträger Fabian Wiede und Tim Freihöfer auf "unbestimmte Zeit" aus. Beide hatten sich am Mittwoch im intensiven Playoff-Rückspiel gegen Industria Kielce (37:37) verletzt.

Rückraumspieler Wiede erlitt "Einblutungen und eine Mikroverletzung" im Rückenbereich. "Das war noch Glück im Unglück", sagte Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning. Linksaußen Freihöfer, der im März gegen Österreich für die deutsche Nationalmannschaft debütiert hatte, zog sich dazu eine Bänderverletzung im linken Sprunggelenk zu.

Der Bundesliga-Tabellenführer hatte am Mittwoch zum ersten Mal seit 13 Jahren den Sprung unter die Top acht Europas geschafft und trifft im Kampf um das Final Four auf das dänische Starensemble von Aalborg HB. In der Liga stehen die Füchse punktgleich mit der TSV Hannover-Burgdorf an der Tabellenspitze, zehn Spiele stehen noch aus. Die Berliner jagen ihren ersten Meistertitel.