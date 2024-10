Füchse binden Freihöfer und Langhoff langfristig

Handball-Vizemeister Füchse Berlin hat die auslaufenden Verträge von Tim Freihöfer und Matthes Langhoff langfristig bis 2028 verlängert. Dies teilte der Hauptstadt-Klub am Rande des Bundesliga-Topspiels gegen die Rhein-Neckar Löwen am Sonntag mit. Freihöfer und Langhoff sind beide 22 Jahre alt, wurden in der Füchse-Jugend ausgebildet und sind inzwischen feste Größen im Profi-Kader der Berliner.