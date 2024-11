Füchse schlagen THW Kiel deutlich

Die Handballer der Füchse Berlin haben einen überzeugenden Sieg im Bundesliga-Spitzenspiel gefeiert und den Höhenflug des THW Kiel jäh gestoppt. Das Team von Trainer Jaron Siewert gewann am Sonntag gegen den Rekordmeister 35:26 (17:15) und setzte sich in der Tabelle um zwei Punkte von den Kielern ab. Zudem fügten die Füchse dem THW die erste Niederlage nach vier Siegen in Folge zu.