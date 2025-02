Gidsel im Fokus: Füchse deklassieren Potsdam

Die Füchse Berlin bleiben nach einem Kantersieg auch zum Auftakt der Rückrunde erster Verfolger der MT Melsungen in der Handball-Bundesliga. Das Team um Ausnahmespieler Mathias Gidsel feierte am Sonntag gegen das weiterhin punktlose Schlusslicht 1. VfL Potsdam ein lockeres 36:19 (20:10) und hat nun 28 Punkte auf dem Konto. Melsungen (32) thront nach zuletzt sieben Siegen in Serie mit einigem Abstand an der Spitze. Unmittelbar vor dem Spiel hatte Berlin die Vertragsverlängerung mit Weltmeister Gidsel verkündet.