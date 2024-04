Gislason bestätigt Knorr-Abschied: "Sehr wertvolle Erfahrung"

Anzeige

Noch ist nichts offiziell, doch der Wechsel von Handball-Nationalspieler Juri Knorr zu Aalborg Handbold nach Dänemark ist laut Bundestrainer Alfred Gislason beschlossene Sache. "Er hat mich einige Tage vorher informiert", sagte der Isländer am Rande des Final Four um den DHB-Pokal am Samstag in der ARD. Zuletzt hatte es Medienberichte über Knorrs Abschied vom Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen gegeben.

"Natürlich ist das sehr schade für die Rhein-Neckar Löwen", sagte Gislason, der Wechsel mache aber für den Profi Sinn: "Wir sagen immer, es sollen mehr junge Spieler ins Ausland gehen. Er wird da eine sehr wertvolle Erfahrung sammeln."

Wann der Spielmacher geht, ist weiter offen. Die Bild hatte zuletzt berichtet, dass der 23-Jährige spätestens 2026, wenn sein Vertrag bei den Mannheimern ausläuft, zum aufstrebenden Champions-League-Teilnehmer wechselt. Im Gespräch ist aber wohl auch ein früherer Abschied gegen Ablöse.