Göppingen trennt sich im Sommer von Trainer Baur

Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen trennt sich nach dieser Saison von Trainer Markus Baur. Der auslaufende Vertrag mit dem Weltmeister-Kapitän von 2007 wird nicht verlängert. Das teilte der Verein am Samstag mit. Wer auf Baur folgt, gaben die Göppinger nicht bekannt.

"Wir haben diese Entscheidung bewusst zu diesem vergleichsweise frühen Zeitpunkt getroffen, um für alle Beteiligten jetzt Planungssicherheit für die Zukunft zu schaffen", sagte der Sportliche Leiter Christian Schöne. Der Entschluss sei nach einer eingehenden Analyse der "sportlichen Leistungen und Ergebnisse der letzten Wochen und Monate in unserem Tagesgeschäft Bundesliga" gefasst worden, ergänzte Geschäftsführer Gerd Hofele.

Der 228-malige Nationalspieler Baur hatte erst im November 2022 das Traineramt bei den Göppingern übernommen und das Team in der European League auf den dritten Platz geführt. Das internationale Geschäft verpasste der Klub in der Vorsaison deutlich und schwebt in dieser Spielzeit mit bislang nur 9:19 Punkten sogar in Abstiegsgefahr.