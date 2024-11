Gottfridsson-Nachfolger: Witzke wechselt nach Flensburg

Nationalspieler Luca Witzke wechselt zur kommenden Saison innerhalb der Handball-Bundesliga vom SC DHfK Leipzig zur SG Flensburg-Handewitt. Der Rückraumspieler soll beim dreimaligen deutschen Meister in die Fußstapfen des Schweden Jim Gottfridsson treten, der die Norddeutschen zum Saisonende nach zwölf Jahren verlassen wird. Witzke unterschrieb einen Zwei-Jahres-Vertrag.

"Luca hat die Qualitäten für unser Tempospiel und, was vielleicht am wichtigsten ist, wir haben einen Spielmacher gefunden, der genau am richtigen Punkt in seiner Karriere steht. Mit seinen 25 Jahren ist er nicht mehr unerfahren, aber hat immer noch den Hunger mehr zu wollen und das ist genau das, was wir brauchen", sagte SG-Trainer Nicolej Krickau.

Witzke war 2021 durch starke Leistungen in Leipzig zum Nationalspieler aufgestiegen. Im Sommer gewann er mit der Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason die Silbermedaille bei Olympia in Frankreich. Witzke, der bislang 36 Partien für die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) bestritt, ist im Nationalteam hinter Spielmacher Juri Knorr eine wertvolle Option auf der Rückraummitte.

"Es erfüllt mich mit Stolz, bei einem so großen Klub in der Handballwelt, wie es die SG Flensburg-Handewitt ist, unterschrieben zu haben", sagte Witzke. SG-Geschäftsführer Holger Glandorf sagte: "Mit seiner modernen und dynamischen Spielweise passt Luca sehr gut zu unserer Idee des Handballs."