Großer Sieg für Berlin: Füchse schlagen Flensburg

Anzeige

Die Füchse Berlin haben das Topspiel der Handball-Bundesliga gewonnen und damit zum Spitzenreiter SC Magdeburg aufgeschlossen. Berlin gewann am Donnerstagabend gegen die SG Flensburg-Handewitt mit 32:31 (18:12), das Team aus der Hauptstadt ist nun punktgleich mit Magdeburg. Der Spitzenreiter hatte am Mittwoch zum Start aus der EM-Pause beim THW Kiel gewonnen (33:26). Flensburg liegt bereits sechs Punkte hinter dem Spitzenduo auf Rang drei.

Das Spiel der beiden Pokal-Halbfinalisten vor 8496 Fans in der Berliner Max-Schmeling-Halle wirkte lange Zeit wie eine einseitige Angelegenheit: Die Füchse gingen nach 59 Sekunden durch Hans Lindberg in Führung und gaben diese nicht wieder ab. In den letzten beiden Minuten kam allerdings noch einmal Spannung auf.

Die dänischen Vize-Europameister Lindberg und Mathias Gidsel (je 6 Tore) waren gemeinsam mit ihrem Landsmann Lasse Andersson (7) beste Werfer der Berliner. Auf Flensburger Seite war Emil Jakobsen, ebenfalls Silbergewinner bei der EM, am erfolgreichsten (8). Der deutsche Nationalmannschaftskapitän Johannes Golla kam für die Gäste auf 4 Tore.

Am früheren Abend hatte zudem der HC Erlangen einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf erarbeitet. Gegen den TBV Lemgo gelang ein 26:25 (13:15), damit zog Erlangen am direkten Konkurrenten vorbei und verschaffte sich Luft nach unten.