Gummersbach gewinnt erste Partie der 60. HBL-Saison

Der VfL Gummersbach hat im Eröffnungsspiel der 60. Saison der Handball-Bundesliga (HBL) einen Erfolg gefeiert. Das Team von Trainer Gudjon Valur Sigurdsson siegte bei der TSV Hannover-Burgdorf 29:26 (15:11) - wie im Vorjahr: Auch am ersten Spieltag der Saison 2024/25 hatten die Gummersbacher in Hannover gewonnen.

Bester VfL-Werfer beim Auftaktsieg war der Niederländer Kay Smits mit sechs Toren. Nationalspieler Julian Köster, der vor zwei Wochen umgeknickt war und sich eine Sprunggelenksverletzung zugezogen hatte, war wieder fit und erzielte vier Treffer.

Auf der Gegenseite präsentierte sich Nationalspieler Renars Uscins (8 Tore) in starker Frühform. Die Vorsaison hatte Hannover auf Rang sechs abgeschlossen und sich so für die European League qualifiziert. Gummersbach hatte auf Rang sieben das internationale Geschäft knapp verpasst.

Der amtierende Meister Füchse Berlin startet am Sonntag (15 Uhr/Dyn) gegen den Bergischen HC die Mission Titelverteidigung. Es wird ein spannendes Titelrennen erwartet: Der SC Magdeburg, die SG Flensburg-Handewitt, der THW Kiel und die MT Melsungen rechnen sich Chancen aus, Berlin abzulösen.