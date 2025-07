Handball: Appelgren verlässt Löwen - Jensen wird Nachfolger

Der schwedische Handball-Torwart Mikael Appelgren verlässt nach zehn Jahren die Rhein-Neckar Löwen. Der 35-Jährige wechselt mit sofortiger Wirkung zu einem internationalen Topklub mit Champions-League-Ambitionen. Um welchen Verein es sich handelt, gab der Bundesligist am Freitag nicht bekannt.

"Ich verlasse die Rhein-Neckar Löwen nach einer Dekade, die mein Leben und meine Karriere geprägt hat wie keine andere", sagte Appelgren. "Apfel", Publikumsliebling in Mannheim, feierte in seiner Zeit bei den Löwen unter anderem zwei deutsche Meisterschaften (2016, 2017) und zwei Pokalsiege (2018, 2023). Damit war er fast an allen großen Titeln der Löwen-Geschichte maßgeblich beteiligt.

Nur wenig später gaben die Löwen die Verpflichtung von Appelgrens Nachfolger bekannt, der Däne Mike Jensen wechselt vom ungarischen Spitzenklub One Veszprem in die Bundesliga, dort spielte der 2,07 m große Schlussmann bereits für HBW Balingen-Weilstetten und den SC Magdeburg. Mit den Magdeburgern gewann der 30-Jährige 2023 die Champions League.

Appelgren habe sich die Entscheidung zum Wechsel derweil nicht leicht gemacht, betonte er in einem emotionalen Abschiedsstatement. "Jetzt, am Ende meiner aktiven Laufbahn, spüre ich den Wunsch, noch einmal etwas Neues zu wagen. Noch einmal in der Champions League stehen, noch einmal eine neue Herausforderung annehmen – an einem anderen Ort. Diese Entscheidung ist mir unendlich schwergefallen", sagte er.

Aus Sicht des Klubs ist der Abgang nachvollziehbar. "Apfel ist mit dem Wunsch, zu wechseln, an uns herangetreten. Wir kommen diesem Wunsch nach", sagte der Sportliche Leiter Uwe Gensheimer. Auch Geschäftsführer Holger Bachert äußerte Verständnis, "dass ein gestandener Spieler wie Apfel sich nicht dauerhaft als Nummer zwei sieht und sich unter diesen sportlichen Voraussetzungen eine neue Herausforderung sucht". Zuletzt war in der Regel der deutsche Nationaltorhüter David Späth gesetzt.

In der Bundesliga absolvierte Appelgren insgesamt 232 Spiele für die Löwen. Für die schwedische Nationalmannschaft bestritt er 101 Länderspiele, wurde 2017 als Spieler des Jahres in Schweden ausgezeichnet und holte EM-Silber 2018.