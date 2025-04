Handball: Auch Hannover patzt im Titelkampf

Stolpergefahr im Titelrennen: Auch die TSV Hannover-Burgdorf hat am Sonntag wertvolle Punkte liegen gelassen und damit den Sprung an die Tabellenspitze der Handball-Bundesliga verpasst. Die Niedersachsen unterlagen Frisch Auf Göppingen überraschend deutlich mit 30:36 (15:18), am Samstag hatten bereits die Füchse Berlin mit einem Remis beim Vorletzten HC Erlangen gepatzt.

Vor 9900 Zuschauern tat sich Hannover in eigener Halle von Beginn an schwer, geriet kurz vor der Pause erstmals deutlicher in Rückstand. Marius Steinhauser überragte zwar mit 16 Treffern, sein Team bekam die sehr ausgeglichenen Göppinger Offensive aber nie in den Griff.

Berlin bleibt damit nun Erster (40:10 Punkte), großer Sieger des Spieltags ist allerdings die MT Melsungen: Durch den Sieg bei der SG BBM Bietigheim am Samstag sind die Hessen punktgleich mit den Füchsen Zweiter, der Platz an der Sonne winkt wieder - bis Anfang März hatte Melsungen diesen bereits inne gehabt. Hannover (39:11) bleibt nach der Niederlage Dritter, das Titelrennen ist weiter eng.

Die SG Flensburg-Handewitt erlebte nach der deutlichen Niederlage beim TBV Lemgo (29:34) gleich die nächste Enttäuschung, gegen den ThSV Eisenach kamen die Norddeutschen nicht über ein 39:39 (21:18) hinaus. Flensburg (34:16) hat als Fünfter damit weiter einen beträchtlichen Rückstand auf die Spitze, von hinten kam am Sonntag zudem der SC Magdeburg (31:11) näher: Der Double-Sieger erkämpfte bei DHfK Leipzig ein 31:30 (13:14).