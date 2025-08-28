Handball: Auftaktsieg für den THW Kiel

Rekordmeister THW Kiel ist erfolgreich in die neue Saison der Handball-Bundesliga gestartet. Fünf Tage nach der Supercup-Niederlage gegen Meister Füchse Berlin setzte sich das Team von Trainer Filip Jicha am Donnerstagabend beim HC Erlangen nach einer Leistungssteigerung mit 31:29 (12:13) durch.

Vor den Augen von Bayern-Torhüter Manuel Neuer tat sich der THW im ersten Durchgang zunächst schwer und lief einem Rückstand hinterher. Nach der Pause steigerte sich Kiel jedoch deutlich, zog zwischenzeitlich auf bis zu fünf Tore Vorsprung davon und ließ sich den Sieg nicht mehr nehmen. Bester Werfer Kiels war der Däne Emil Wernsdorf Madsen (8), Christopher Bissel (6) traf für Erlangen am häufigsten.

Für Vizemeister und Champions-League-Sieger SC Magdeburg beginnt die Spielzeit 2025/26 am Freitagabend mit einem Auswärtsspiel beim TBV Lemgo Lippe. Titelverteidiger Füchse Berlin steigt am Sonntag gegen den Bergischen HC ein.