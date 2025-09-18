Handball-Bundesliga: Kiel weiter makellos

Rekordmeister THW Kiel hat auch sein viertes Saisonspiel in der Handball-Bundesliga gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Filip Jicha setzte sich bei der TSV Hannover-Burgdorf mit 40:34 (19:19) durch. Vier Erfolge in vier Spielen sind neben Kiel zum Saisonstart nur Vizemeister und Champions-League-Sieger SC Magdeburg gelungen. Bester Werfer wurde Kiels Elias Ellefsen a Skipagötu mit 14 Treffern.

Beim Nachholspiel vom 3. Spieltag, das wegen der Qualifikation für die European League für die Gastgeber verlegt werden musste, schenkten sich beide Mannschaften zunächst nichts. Erst in der zweiten Hälfte setzten sich die Kieler deutlich ab, indem sie vor allem von einigen Fehlwürfen der Hannoveraner profitierten.

Auch das Spiel zwischen dem TVB Stuttgart und Frisch Auf Göppingen war lange Zeit ausgeglichen. In letzter Sekunde verhinderten die Gäste einen Stuttgarter Sieg und trafen zum 28:28 (13:13). Ex-Nationalspieler Kai Häfner traf elfmal für die Stuttgarter. Beide Mannschaften befinden sich aktuell im Tabellenmittelfeld.