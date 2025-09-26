Handball-Bundesliga: Melsungen darf durchatmen

Handball-Bundesligist MT Melsungen hat sich nach zuletzt nur einem Sieg aus fünf Spielen etwas Luft verschafft. Der Überraschungsdritte des Vorjahres gewann am sechsten Spieltag 32:28 (19:14) gegen HSV Hamburg und kletterte mit dem zweiten Saisonerfolg ins Tabellen-Mittelfeld.

Nicht in die Gänge kommt die TSV Hannover-Burgdorf. Der Vorjahressechste und jetzige European-League-Starter verlor daheim gegen den HC Erlangen 26:32 (10:15) und rutschte nach der vierten Niederlage im sechsten Spiel auf Platz 14 ab.

Für Melsungen, das nun mit 5:7 Punkten direkt vor dem punktgleichen HSV auf Platz zehn liegt, war der lettische 2,15-m-Rückraumriese Dainis Kristopans mit acht Treffern erfolgreichster Torschütze. Bei den Hamburgern kam Moritz Sauter auf sieben Treffer.

Für Hannover (4:8 Punkte) traf der Norweger August Pedersen achtmal, Erlangen (8./6:6) hatte in Yannik Bialowas (9) seinen besten Werfer.