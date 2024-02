Handball: Europameister Mahe kehrt in die Bundesliga zurück

Anzeige

Handball-Europameister Kentin Mahe (32) wird nach sechs Jahren in die Bundesliga zurückkehren. Der französische Routinier, der seit 2018 bei KC Veszprem in Ungarn spielt, bestätigte das im Handball-Podcast Erste 7. "Ich werde im Sommer definitiv nach Deutschland in die Bundesliga wechseln. In den nächsten Tagen wird mein Wechsel von meinem neuen Verein bekannt gegeben", verkündete Mahe.

Den Klub verschwieg der Rückraum-Spieler noch, bereits seit Januar wird sein ehemaliger Klub VfL Gummersbach als wahrscheinliches Ziel gehandelt. Der Bergische HC galt ebenfalls als Kandidat, laut kicker habe sich auch Aufsteiger ThSV Eisenach um Mahe bemüht. Eigentlich wäre der zweimalige Welt- und Europameister gern in seine französische Heimat gewechselt, "aber es gab nicht die Angebote, die ich mir erhofft hatte", sagte er.

In Deutschland, wo der 170-malige Nationalspieler Ende Januar mit Frankreich den EM-Titel gewann, kennt sich Mahe bestens aus. Im Jahr 2000 wechselte er in die Jugend von Bayer Dormagen und ging dort den Weg bis zu den Profis. Von 2008 bis 2018 absolvierte Mahe 268 Bundesligaspiele (833 Tore) für den DHC Rheinland, Gummersbach, den HSV Hamburg und die SG Flensburg-Handewitt. Mit Flensburg feierte er 2018 seinen einzigen Titel in Deutschland (Meister).