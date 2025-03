Handball: Ex-Nationalspieler Wiencek verkündet Karriereende

Im Sommer ist Schluss: Der langjährige Handball-Nationalspieler Patrick Wiencek beendet nach der laufenden Saison seine erfolgreiche Karriere. Das verkündete der 35 Jahre alte Kreisläufer des THW Kiel am Donnerstag bei Instagram.

"Nun ist die Zeit gekommen. Ein langer Weg geht zu Ende, und es ist Zeit, meine Handballschuhe an den Nagel zu hängen. Ich war immer mit Leidenschaft und Herzblut dabei, deshalb ist mir diese Entscheidung alles andere als leicht gefallen", schrieb Publikumsliebling Wiencek, dessen Vertrag im Sommer ausläuft: "Ich habe dem Handball, meinen Wegbegleitern und den Fans viel zu verdanken! Das Umfeld beim THW Kiel möchte ich nicht missen."

Wiencek wird im Anschluss an seine Spielerkarriere in die THW-Geschäftsstelle wechseln. Er soll dort "nicht nur als Repräsentant" agieren, wie es in einer Vereinsmitteilung hieß, sondern auch Aufgaben der derzeitigen Prokuristin Sabine Holdorf-Schust übernehmen.

"Patrick ist eine der prägendsten Persönlichkeiten in der Geschichte des THW Kiel", sagte Viktor Szilagyi, Ex-Profi und Geschäftsführer des Rekordmeisters: "Er steht für die Werte des THW Kiel wie kaum ein zweiter. Deshalb sind wir froh, dass er seine Qualitäten auch nach seiner aktiven Karriere in neuer Funktion für den Verein einbringen wird."

Der gebürtige Duisburger Wiencek, der seine Karriere beim heimischen MSV begonnen hatte, lief zwischen 2009 und 2022 159-mal für die Nationalmannschaft auf und erzielte dabei 316 Tore. Sein größter Erfolg mit dem DHB-Team ist der Gewinn der Bronze-Medaille bei den Olympischen Spielen in Rio 2016, den Titelgewinn bei der EM im selben Jahr verpasste er aufgrund einer Verletzung. Zeitweise führte Wiencek die deutsche Auswahl als Kapitän aufs Feld.

Für den THW spielte Wiencek seit 2012 und feierte in dieser Zeit zahlreiche Erfolge. Sechsmal wurde der 2,01 m große Abwehr-Experte mit den Kielern deutscher Meister, viermal holte er den DHB-Pokal und einmal, im Jahr 2020, die Champions League. 2018 wurde Bam Bam, wie er von Teamkollegen und Fans genannt wird, zu Deutschlands Handballer des Jahres gewählt.

In der laufenden Spielzeit könnten weitere Titel hinzukommen. In der Liga haben die Kieler derzeit zwei Punkte Rückstand auf Tabellenführer MT Melsungen, im DHB-Pokal steht das Team im Final Four im April.