Handball: Flensburg-Handewitt weiter ungeschlagen
Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt bleibt weiter ungeschlagen. Der Ex-Meister gewann das Nordduell der European-League-Teilnehmer mit der TSV Hannover-Burgdorf 37:29 (18:13) und rückte in der Tabelle durch seinen zweiten Sieg nacheinander mit 6:2 Punkten zum ebenfalls noch unbesiegten Führungsduo SG Magdeburg und THW Kiel auf (beide 8:0 Zähler). Hannover hingegen ging erstmals nach zuletzt drei Pflichtspielerfolgen in Serie wieder geschlagen vom Parkett und steckt im unteren Tabellendrittel fest.
Bei Flensburgs erstem Heimsieg der Saison waren der Däne Emil Jakobsen und Neuzugang Marko Grgic mit jeweils acht Toren erfolgreichste Werfer der Hausherren. Auf Seite der Gäste ragte der neunfache Torschütze Marius Steinhauser heraus.