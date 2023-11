Handball: Füchse Berlin binden Darj bis 2026

Anzeige

Handball-Bundesligist Füchse Berlin hat den Vertrag mit Kreisläufer Max Darj bis 2026 verlängert. Dies teilte der Klub am Donnerstag mit. Der 32-Jährige war im vergangenen Jahr vom Bergischen HC an die Spree gewechselt, erzielte dort 37 Liga-Treffer und gewann mit Berlin die European League.

In der laufenden Saison hatte der Schwede zuletzt wegen einer Fußverletzung länger passen müssen, gab am vergangenen Sonntag beim THW Kiel jedoch sein Comeback. "Wir freuen uns einen weiteren Führungsspieler langfristig an uns zu binden, ein Spieler, der über Vorbild führt", sagte Geschäftsführer Bob Hanning.