Handball: Füchse legen im Titelrennen vor

Anzeige

Die Füchse Berlin haben auch dank Welthandballer Mathias Gidsel im engen Rennen um die Meisterschaft in der Bundesliga vorgelegt. Die Hauptstädter siegten am Donnerstagabend zum Auftakt des 28. Spieltags nach einer Leistungssteigerung mit 32:27 (14:15) bei FA Göppingen und bauten den Vorsprung an der Tabellenspitze auf Verfolger SC Magdeburg vorübergehend auf drei Punkte aus.

Der Däne Gidsel war mit elf Treffern der beste Schütze der Füchse, auch sein Landsmann Lasse Andersson überzeugte mit neun Toren. Die Berliner konnten sich nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit erst nach dem Seitenwechsel etwas absetzen. Zwar kam Göppingen wieder bis auf ein Tor heran, der Favorit behielt aber die Nerven.

Magdeburg kann am Sonntag (16.30 Uhr/Dyn) gegen den TVB Stuttgart den Rückstand wieder auf einen Punkt verkürzen. Der Champions-League-Sieger hat auch nach der Partie gegen die Schwaben noch ein Spiel weniger absolviert und somit die Meisterschaft in der eigenen Hand.