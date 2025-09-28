Handball: Füchse setzen Aufholjagd fort

Der deutsche Handball-Meister Füchse Berlin kommt in der Bundesliga nach seinem kapitalen Fehlstart immer besser in Schwung. Die Berliner gewannen am Sonntag völlig ungefährdet 35:23 (19:13) gegen den ThSV Eisenach und fuhren damit den dritten Liga-Erfolg in Serie sowie wettbewerbsübergreifend den fünften Sieg in Folge ein. In der Tabelle liegt der Titelverteidiger mit 8:4 Punkten auf Platz sechs.

Auf Platz zwei hinter dem noch makellosen Spitzenreiter THW Kiel (12:0) rückte die SG Flensburg-Handewitt (12:0) durch ein 32:28 (15:12) gegen FA Göppingen vor. Champions-League-Sieger SC Magdeburg (9:1) ist derzeit bei der Klub-WM in Ägypten im Einsatz, das Topduell des sechsten Spieltags zwischen dem SCM und Kiel ist auf den 23. Dezember verlegt worden.

In der Max-Schmeling-Halle war Welthandballer Mathias Gidsel erneut der bestimmende Spieler bei den Berliner. Der Däne traf siebenmal. Für die insgesamt zu limitierten Eisenacher war Felix Aellen sechsmal erfolgreich. Auch bei Flensburgs Sieg überragten die Dänen. Emil Jakobsen traf neunmal für die SG, Simon Pytlick siebenmal.