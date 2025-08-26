Handball: Füchse verlängern mit Darj und Wiede

Der deutsche Handballmeister Füchse Berlin setzt auch in Zukunft auf Max Darj und Fabian Wiede. Wie der frischgebackene Supercup-Gewinner am Dienstag bekannt gab, verlängerte Kapitän Darj vorzeitig bis 2028 beim Hauptstadtklub. Wiede, der aus der Jugend der Füchse stammt, unterschrieb ein bis 2027 gültiges Arbeitspapier.

"Max ist eine unfassbare Spielerpersönlichkeit, ein toller Kapitän und Anführer, einer der Leitwölfe. Das ist eine wichtige Personalie in puncto Mannschaftsstruktur und -persönlichkeit. Er kämpft Handball in jeder Sekunde", sagte Sportvorstand Stefan Kretzschmar: "Die Entwicklung von Fabi war nicht leicht. Er musste seinen Stammplatz an (Mathias, d. Red.) Gidsel abgeben und die Rolle akzeptieren, die er nun innehat. Da hat er sich reingearbeitet und wurde ein enorm wichtiger Bestandteil der Meistermannschaft."

Die Füchse starten am Sonntag (15 Uhr/Dyn) in der Handball-Bundesliga (HBL) in ihre Mission Titelverteidigung. Zum Auftakt geht es für die Mannschaft von Trainer Jaron Siewert vor heimischem Publikum gegen den Bergischen HC. Am vergangenen Samstag sicherten sich die Berliner in München durch das 34:33 (31:31, 19:14) nach Siebenmeterwerfen gegen Pokalsieger THW Kiel den Supercup.