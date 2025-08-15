Handball: Füchse verleihen Beneke nach Eisenach

Der deutsche Handballmeister Füchse Berlin hat Max Beneke (22) für eine Saison an den ThSV Eisenach verliehen. Der U21-Weltmeister von 2023, der bislang auch drei Spiele für die A-Nationalmannschaft bestritt, soll beim Bundesliga-Konkurrenten mehr Einsatzzeiten erhalten als zuletzt in der Hauptstadt.

Der Linkshänder spielte in der Meistersaison 2024/25 eine untergeordnete Rolle, da er auf der halbrechten Rückraumposition unter anderem durch den dänischen Welthandballer Mathias Gidsel starke Konkurrenz hatte. "Für Max war das letzte Jahr sehr schwer", sagte Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning. "Die hohe Konkurrenz auf seiner Position hat ihm nicht die Spielanteile ermöglicht, die für einen jungen Spieler wie ihn notwendig sind. Die Ausleihe zum ThSV Eisenach ist die logische Konsequenz, für alle Seiten ist das eine gute Entscheidung."

In der Saison 2023/24 hatte Beneke mit dem Kooperationspartner 1. VfL Potsdam den Aufstieg in die Bundesliga geschafft. Er war mit 291 Treffern Torschützenkönig der 2. Liga und wurde als bester Nachwuchsspieler ausgezeichnet. "Ich hoffe natürlich, dass ich mit diesem Schritt mehr Spielzeit bekomme und mich weiterentwickeln sowie meine Stärken einbringen kann", sagte Beneke.