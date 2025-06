Handball: Gidsel MVP der Bundesliga

Erst Meister, nun MVP: Handball-Star Mathias Gidsel (26) von den Füchsen Berlin ist zum wertvollsten Spieler der abgelaufenen Bundesliga-Saison gewählt worden. Bei einer Fan-Abstimmung setzte sich der Olympiasieger aus Dänemark mit 45,1 Prozent der Stimmen deutlich vor Marko Grgic (19,9/Eisenach) und Nationalkeeper Andreas Wolff (13,2/Kiel) durch.

Mit 275 Toren und 124 Assists hatte Gidsel die Berliner zur ersten Meisterschaft der Vereinsgeschichte geführt, am Wochenende kämpft er in Köln mit seinem Team noch um den Titel in der Champions League.