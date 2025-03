Handball: Göppingen verlängert mit Urgestein Schiller

Handball-Bundesligist FA Göppingen wird auch die neue Saison mit seinem langjährigen Top-Torschützen Marcel Schiller bestreiten. Wie der Verein am Montag bekanntgab, hat der Linksaußen seinen Vertrag um ein weiteres Jahr bis 2026 verlängert. Der 33-Jährige spielt bereits seit 2013 in Göppingen, als dienstältester Spieler geht er im Sommer in seine 13. Bundesliga-Saison für den Klub.

Schiller gehöre "zu den verdientesten Spielern der jüngeren Zeit", sagte der Sportliche Leiter Christian Schöne: "Er scheut nicht davor zurück, Verantwortung zu übernehmen. Wir sind davon überzeugt, dass er auch weiterhin zu den Leistungsträgern im FRISCH AUF!-Spiel gehören wird."

Der 39-malige deutsche Nationalspieler feierte mit Göppingen zwei Europapokalsiege, in seiner langen Bundesliga-Karriere warf er weit über 2200 Treffer, darunter etwa 1100 Siebenmeter. "Ich bin sehr glücklich, meinen Vertrag um ein weiteres Jahr zu verlängern", so Schiller: "Mir liegt der Verein am Herzen."