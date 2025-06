Handball: Grgic bester Nachwuchsspieler

DHB-Star Marko Grgic ist zum besten Nachwuchsspieler in der Handball-Bundesliga gekürt worden. Der 21 Jahre alte Rückraumspieler des ThSV Eisenach setzte sich bei der Wahl für die Spielzeit 2024/25 unter den Trainern, Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern der 18 Erstligisten mit großem Vorsprung durch. Grgic, der im Sommer 2026 zur SG Flensburg-Handewitt wechselt, spielt eine überragende Saison und führt kurz vor dem Saisonende die Torschützenliste der Liga (280 Tore in 32 Spielen) vor Welthandballer Mathias Gidsel an.